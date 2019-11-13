Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз

Правительство подготовило вариант нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.

В случае утверждения изменений, к мелкому хулиганству также отнесут отправление естественных надобностей в общественном месте, выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника и «другие действия, выражающие явное неуважение к личности и обществу».

Всего количество глав в части новой версии КоАП, которая формулирует составы административных правонарушений, вырастет вдвое. Их будет не 16, как сейчас, а 35.

26 сентября звезду сериала «Глухарь» Максима Аверина задержали сразу после приземления самолета в московском аэропорту Шереметьево. На него составили административный протокол, а также предъявили штраф в размере 500 рублей за хулиганство. В полиции отметили, что актер, предположительно, находился в нетрезвом состоянии и нецензурно выражался.

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