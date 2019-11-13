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Российская пассажирка бизнес-класса устроила дебош на борту

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В новосибирском аэропорту Толмачево полиция задержала местную жительницу за хулиганство на борту. Об этом в среду, 13 ноября, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщается на сайте министерства.

Инцидент произошел на рейсе Москва — Новосибирск. Экипаж воздушного судна попросил помощи у правоохранительных органов в связи с неадекватным поведением пассажирки бизнес-класса.

По словам Волк, 32-летняя женщина на борту самолета вела себя агрессивно, не реагировала на замечания бортпроводников и пассажиров и материлась. Командир лайнера выдал дебоширке письменное предупреждение с требованием соблюдать правила поведения.

Жительница Новосибирска была доставлена в дежурную часть полиции. По факту произошедшего составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»).

В октябре в сети появилось видео того, как российская актриса Лидия Вележева конфликтует с пассажирами на борту самолета, после чего ее уводят полицейские. Свидетели произошедшего решили, что она пьяна. Ее супруг, актер Алексей Гуськов заявил, что Лидия не употребляла спиртные напитки, а всего лишь выпила снотворное. Позже стало известно, что в крови задержанной нашли алкоголь.

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