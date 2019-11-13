Россияне высмеяли новое название аэропорта «имени Игоря»

Пользователи сети обратили внимание на процесс монтажа вывески с новым названием аэропорта в Челябинске, которому присвоили имя ученого Игоря Курчатова. Соответствующий пост появился в Instagram.

На размещенном в сети снимке видно, что строители нового терминала воздушной гавани успели закрепить лишь часть наименования, в результате чего на фасаде здания оказалось только выложенное крупными буквами «Игорь».

Подписчики аккаунта отнеслись к ситуации с юмором. «В такой аэропорт хочется зайти, чтобы улететь подальше и навсегда», — поделился один. «Почему бы не Олег?» — задался вопросом другой. «"Курчатов" напишут с торца?» — поинтересовался третий. В то же время некоторые юзеры в шутку предположили, что Челябинск задумали переименовать, так как, например, в Воронежской области уже есть город Анна, а в во Владимирской — Владимир.

Как отмечает cheltv.ru, строительство нового терминала аэропорта планируется завершить уже на следующей неделе. К тому же времени, вероятно, рядом с именем ученого появится и его фамилия. Кроме того, на одной из крупнейших в городе площадей уже установили бюст Курчатова.

В мае сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса «Великие имена России». Предполагалось, что аэропорт Шереметьево дополнится именем Александра Пушкина, аэропорт Домодедово — именем Михаила Ломоносова, аэропорт Внуково — именем Андрея Туполева. Кроме того, дополнительные имена получили еще 41 аэропорт в крупных городах России.

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