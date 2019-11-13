Вздремнувший на пляже рыбак проснулся в пасти крокодила

В мексиканском городе Санта-Мария-Колотепек, штат Оахака, двухметровый крокодил напал на уснувшего на пляже рыбака. Об этом сообщает Mexico News Daily.

В пятницу утром, 8 ноября, 65-летний Амадео Баррера (Amadeo Barrera) дремал на пляже Бока Барра, когда на него напал крокодил. Мужчине удалось отбиться от агрессивной рептилии и добраться до парамедиков. Пострадавшего отправили в больницу города Пуэрто-Эскондидо, предварительно обработав ему раны.

В результате нападения у Барреры остались раны на руке, ноге и голове. Его состояние оценили как стабильное.

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Глава гражданской обороны штата Гелиодоро Диас (Heliodoro Díaz) отметил, что крокодил напал на рыбака вдали от своего места обитания. Инцидент произошел на пляже, где река Колотепек впадает в Тихий океан, а рептилии редко появляются возле устьев реки.

Местные жители опасаются, что из-за повышенного уровня воды в реках, ручьях и лагунах крокодилы могут мигрировать и представлять угрозу животным и людям. Муниципальные власти попросили агентство по охране окружающей среды Profepa подтвердить, что рептилии не переселились ближе к населенным пунктам.

Ранее в ноябре сообщалось, что 54-летний австралиец сумел отбиться от укусившего его крокодила длиной 2,5 метра, ткнув его в глаз. Мужчина получил серьезные травмы, однако сумел самостоятельно преодолеть часовой путь на машине до станции, на которой он работал, и связаться со спасателями. Его доставили на вертолете в больницу.

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