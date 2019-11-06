Трехметровый крокодил подкрался и схватил рыбака за ногу

На филиппинском острове Палаван крокодил напал на рыбака. Об этом сообщает издание Manila Bulletin.

Инцидент произошел на побережье в городе Батараса. Во время прилива 52-летний филиппинец проверял свежепостроенную лодку и не заметил приближающегося гребнистого крокодила. Трехметровая рептилия укусила рыбака за ногу и попыталась утащить в воду. Тот стал отбиваться и сумел вырваться.

Сообщается, что пострадавший был доставлен в ближайшую больницу.

Эксперты объясняют участившиеся нападения крокодилов вторжением людей в места их обитания, в том числе строительством домов и поселений вблизи мест, где рептилии выращивают потомство и охотятся.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В ноябре у гребнистых крокодилов начинается брачный период, который продолжается до февраля. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свою территорию. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.

Ранее сообщалось, что на острове Крокер недалеко от побережья Северной территории Австралии гребнистый крокодил напал на охотника. 42-летний Элстон Лами Лами (Elston Lami Lami) принял хищника за бревно, когда пробирался по мелководью и простоял у него на спине около 15 секунд.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!