Рыбак схлестнулся с агрессивным крокодилом в битве на выживание

В Австралии рейнджер сумел отбиться от укусившего его крокодила. Об этом сообщает сайт 9News.

Вечером в воскресенье, 10 ноября, 54-летний австралиец Крег Дикманн (Craig Dickmann) рыбачил на побережье полуострова Кейп-Йорк, штат Квинсленд, когда на него напал крокодил длиной 2,5 метра. Рептилия вынырнула из-под воды и укусила рыбака за ногу, а затем схватила за руку. Но рейнджер смог отбиться от крокодила, ткнув его в глаз.

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Рыбак получил серьезные травмы, однако сумел самостоятельно преодолеть часовой путь на машине до станции, на которой он работал, и связаться со спасателями. Его коллега оказал ему первую помощь и более часа вез его на туристическую станцию, где пострадавшего встретили парамедики и представители воздушной медицинской службы. Они доставили рыбака вертолетом в больницу Кернса.

Руководитель службы экстренной медицинской помощи Квинсленда Уоррен Мартин (Warren Martin) рассказал, что Дикманн понимал всю серьезность ситуации и знал, что борется с крокодилом за свою жизнь. По его словам, удивительно, что мужчина выжил. Мартин подчеркнул, что это первый случай за семь лет его работы, когда крокодил атаковал человека в этом регионе.

Представительница больницы сообщила, что состояние пострадавшего стабилизировалось.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Вадодара, штат Гуджарат, крокодил забрался в туалет частного дома. Хозяин подумал, что в туалет забралась кошка, но открыв дверь, увидел рептилию, которая сидела в углу и скалилась на него.

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