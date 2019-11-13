Объяснена главная тайна величайшей реки на Земле

Исследователи из Университета Техаса в Остине выяснили, что река Нил просуществовала почти в неизменном виде около 30 миллионов лет. Это превышает первоначальный возраст в шесть раз. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Причиной, из-за которой река не поменяла своего направления, является движение мантии. Рельеф, по которому протягивается русло Нила, поддерживается благодаря подъему мантийных пород в районе Эфиопского нагорья, что повышает уровень поверхности на юге и создает уклон к северу. Создается постепенный перепад высот, который удерживает течение преимущественно в северном направлении. В ином случае река повернула бы на запад.

Известно, что Эфиопское нагорье оставалось на одной и той же высоте в течение миллионов лет, однако причина этого явления была неизвестной. В новой работе ученые провели компьютерное моделирование тектонической активности, охватывающей 40 миллионов лет. Оказалось, что подъем мантии в симуляции воспроизводит ожидаемые изменения в ландшафте и даже создает перекаты — мелководные участки русла, которые наблюдаются в реальности.

Нил является одной из самых протяженных рек в мире. Ее длина составляет более 6,5 тысяч километров.

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