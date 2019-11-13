Сбербанк назвал условие для переговоров о продаже украинской «дочки»

Сбербанк будет готов возобновить переговоры о продаже украинской «дочки» только после того, как с нее будут сняты украинские санкции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление первого зампреда правления кредитного учреждения Льва Хасиса.

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Банк уже вел переговоры о продаже «дочки» с несколькими партнерами, но ни один из них не был согласован Национальным банком Украины. Ранее в украинском регуляторе заявили, что потенциальные инвесторы не обращались к нему с намерениями купить акции «дочки» кредитного учреждения после решения суда снять с них арест.

Акции банка были арестованы в сентябре 2018 года в рамках иска ряда украинских компаний к Москве из-за экспроприации их недвижимого имущества в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Арест был снят только спустя год в октябре 2019-го после того, как суд постановил, что ценные бумаги принадлежат именно Сбербанку, а не Российской Федерации непосредственно.

Сбербанк задумался о продаже «дочки» после того, как отношения Москвы и Киева обострились, а украинская сторона ввела санкции против российских госбанков. По состоянию на 1 июля 2019 года Сбербанк был седьмым по размеру активов среди 76 украинских банков.

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