Украинский олигарх добился ареста российского имущества

Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских дочерних компаний российских банков, сообщает издание Finbalance со ссылкой на решение суда (на момент публикации реестр решений был недоступен). Ареста добивался украинский олигарх Игорь Коломойский.

Арест наложен на акции Проминвестбанка (принадлежит ВЭБу), а также украинских «дочек» Сбербанка и ВТБ. Кроме того, материнские структуры, по решению суда, не могут ликвидировать или реорганизовать свои украинские структуры, распродавать их активы.

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Истцами выступили сразу несколько компаний, бенефициаром которых является Коломойский: «Аэробуд», «Приватофис», «Приватленд», «Крым Девелопмент».

Поводом для иска к российскому Минюсту стала национализация крымских активов Коломойского и связанных с ним компаний после присоединения полуострова к России в 2014 году. Ранее Арбитражный суд Гааги принял решение в пользу украинского олигарха. Суд постановил, что Россия нарушила межправительственное соглашение от 1998 года о взаимной защите инвестиций.

Сбербанк неоднократно пытался продать свою украинскую «дочку». Однако Нацбанк Украины отказывал главному претенденту на актив — белорусскому государственному Партитетбанку — из-за его несоответствия требованиям регулятора.

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