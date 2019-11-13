Российский прапорщик избил ногами рядового и избежал тюрьмы

Суд приговорил прапорщика Игоря Медведева к трем годам свободы условно за превышениие должностных полномочий. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на военный следственный отдел Следственного комитета России по Брянскому гарнизону.

Согласно материалам уголовного дела, 7 июня Медведев избил рядового руками и ногами. Таким образом он выражал свое недовольство тем, как призывник исполняет свои обязанности.

16 сентября сообщалось, что в Тюмени суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно командира взвода местного ОМОНа Владимира Бутру, после спарринга с которым один из бойцов подразделения стал инвалидом первой группы. Ему также запрещено занимать руководящие должности в правоохранительных органах на протяжении двух лет.

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