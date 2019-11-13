Российская экономика ускорилась

В третьем квартале текущего года российская экономика выросла на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую предварительную оценку дали в Росстате, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Также в ведомстве добавили, что рост за девять месяцев года составил 1,1 процента. Увеличение показателей произошло за счет оптовой торговли газом, авиаперевозок и сельского хозяйства.

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По данным Центробанка России, по итогам текущего года темп роста российского ВВП будет находиться в интервале от 0,8 до 1 процента. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 1,3 процента. По подсчетам ведомства, в третьем квартале текущего года показатель России вырос на 1,9 процента по отношению к тому же периоду прошлого года, причем в сентябре он достиг двух процентов. Однако в министерстве подчеркивают, что это неустойчивый результат, связанный с разовыми факторами.

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