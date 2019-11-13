На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа

Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, его слова приводит ТАСС.

Нынешний контракт истекает в конце 2019 года. Если транзит прекратится, то Украина ощутит на себе последствия уже через несколько недель. «Ежемесячно мы получали от транзита 200-250 миллионов долларов, и вот в январе будет фактически последняя оплата за декабрь 2019 года. Но уже в феврале это прекратится», — пояснил Витренко.

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По подсчетам компании, в общей сложности это может грозить стране потерей 0,7 процента от ВВП.

Ранее председатель правления украинской компании Андрей Коболев сказал, что «Газпром», скорее всего, не подпишет новый контракт о транзите газа. По его словам, Украина готова к такому исходу и накопила достаточно запасов топлива в хранилищах. «Решение о заключении или незаключении сделки там принимает лицо в Кремле, и на какой ущерб он готов пойти, вопрос к нему», — отметил Коболев.

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