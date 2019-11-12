На Украине оценили последствия прекращения транзита газа из России

В «Нафтогазе» полагают, что российский «Газпром», скорее всего, не подпишет новый контракт о транзите газа. Об этом сообщил председатель правления украинской компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина готова к такому исходу и накопила достаточно запасов топлива в хранилищах. «Решение о заключении или незаключении сделки там принимает лицо в Кремле, и на какой ущерб он готов пойти, вопрос к нему», — отметил Коболев.

В начале ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что заключение нового соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину возможно только при условии взаимного отказа от претензий и прекращения судебных разбирательств. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заметил, что судебные споры никак не помешают «Газпрому» заключить договор с новым оператором газотранспортной системы. По подсчетам украинской компании, потери от возможного прекращения транзита топлива могут составить порядка 11 миллиардов долларов.

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