Пенсионный фонд подал в суд на крупнейший интернет-магазин в России

Главное управление Пенсионного фонда России номер восемь по Москве и Московской области через суд потребовало от крупнейшего онлайн-ретейлера в стране Wildberries выплатить штраф в размере 10,6 миллиона рублей. Поводом для этого стали проблемы с отчетностью, сообщает РИА Новости.

Иск к ООО «Вайлдберриз» зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы и Московской области 6 ноября. Собеседование со сторонами спора и предварительное судебное заседание намечено на 25 ноября.

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Причиной иска стало несвоевременное предоставление отчетности по форме СЗВ-М за декабрь прошлого года. Эта форма содержит минимум сведений, но подать ее необходимо не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. За пропуск сроков назначается штраф в размере 500 рублей за каждого сотрудника. Столько же придется заплатить работодателю, если сведения из формы СЗВ-М будут признаны неполными или недостоверными.

Wildberries работает на российском рынке 15 лет. Также компания представлена в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Каждый день в магазине оформляют более полумиллиона заказов. В прошлом году оборот ретейлера достиг 118,7 миллиарда рублей. В первом полугодии 2019 года — 85 миллиардов. Основатель и глава Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в миллиард долларов занимает второе место среди богатейших женщин России.

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