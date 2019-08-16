Состоялась крупнейшая модная сделка в России

Российскую сеть магазинов одежды Sela купила компания Melon Fashion Group (MFG). Она владеет брендами Befree, Love Republic и Zarina, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Петербургская компания теперь владеет 278 магазинами Sela. С учетом этого на данный момент MFG принадлежит 857 магазинов под брендами Befree, Zarina, Love Republic и Sela, из которых почти две трети — собственные розничные точки.

Гендиректор группы Михаил Уржумцев осенью 2018 года узнал о том, что Sela ищет стратегического партнера. В начале 2019-го один из основателей компании Борис Остроброд рассказывал, что речь идет о продаже доли в обмен на привлечение инвесторов. Но в итоге Sela была выкуплена MFG целиком.

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Стоимость сделки не раскрывается. Известно лишь, что благодаря покупке выручка группы по итогам 2019 года вырастет до 24 миллиардов рублей с 17,5 миллиарда рублей в 2018-м. По итогам сделки MFG войдет в список 15 крупнейших продавцов одежды, обуви и аксессуаров в России, поднявшись с 20-го места, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Лидеры этого списка — ГК «Спортмастер», Wildberries и Inditex (бренды Zara, Bershka, Stradivarius и другие).

Новую стратегию развития Sela уже разработали. В магазинах будет продаваться только женская и детская одежда, от мужской линейки откажутся. Саму сеть переименуют в Sela moms & monsters. Первые магазины с новой концепцией начнут открываться весной-летом 2020 года.

MFG создана в 2005 году. Ее основные акционеры, по данным отчета за 2018 год и кипрского реестра, — шведский инвестиционный фонд Eastnine (36 процентов), структура председателя совета директоров группы, руководителя шведского производителя одежды Kellermann Дэвида Келлерманна (35,6 процентов), дочерняя компания East Capital (11,2 процента) и сам Уржумцев (6,1 процента).

Cеть Sela основали в 1991 году двоюродные братья Борис Остроброд и Аркадий Пекаревский. Sela — название пляжа и скала под Тель-Авивом, где жила семья Остроброда.

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