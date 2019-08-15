Детские пиджаки от Zara и H&M оказались небезопасными

Специалисты Роскачества протестировали школьные пиджаки. Проверку по 61 показателю прошли 28 торговых марок. На знак качества претендует продукция только двух из них, а вот 11 пиджаков оказались небезопасными и лишились рейтинга. В числе нарушителей — одежда от популярных брендов Zara и H&M. Результат исследования опубликован на сайте организации.

Стоимость пиджаков — от 1230 до 6390 рублей. Среди проверенных марок 20 отечественных, причем лучшая продукция найдена именно у них — это «Наша форма» и «Старт» стоимостью от 3100 до 3870 рублей.

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Эта одежда отвечает всем имеющимся и опережающим требованиям Роскачества. Также качественными и безопасными признаны бренды Desalu, SLV, Natali-Style, Shaluny, Gulliver, Sky Lake, Aivengo School, Kavalier New.

Не прошли проверку на требованиям техрегламента по воздухопроницаемости и гигроскопичности (способность ткани впитывать влагу) 11 торговых марок. Помимо Zara и H&M, это Брянская швейная фабрика, Bosser, Silver spoon, Olmi, Класс и К, Tilli stilli, Choupette, Orby, Btc.

Ранее Роскачество назвало опасными для здоровья женские футболки популярных брендов. Организация проверила 14 товаров по 16 показателям. В результате четыре марки оказались обработаны вредными веществами, а полностью всем требованиям соответствовали только пять брендов.

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