Названо лучшее детское питание

Роскачество проверило сухие молочные смеси, лучшей признали белорусский бренд «Беллакт оптимум 1», говорится в сообщении организации.

Всего протестировали 21 марку смеси из Белоруссии (1), Германии (2), Дании (3), Ирландии (1), Испании (2), Нидерландов (4), Новой Зеландии (1), России (4), Финляндии (1), Швейцарии (1) и Эстонии (1). Цены составляли от 53,43 до 288,25 рублей за 100 граммов.

Все продукты признаны безопасными. В составе не обнаружены антибиотики, тяжелые металлы и токсичные элементы. Микробиологические показатели также соответствуют нормам.

Консерванты (в числе которых пропионовая, сорбиновая и бензойная кислоты) в составе не выявили. При этом в составе не всегда верно указывалось содержание витаминов и нутриентов.

В ряде марок — «Малыш истринский» (Россия), Bebi Premium (Дания), Frisolac Gold (Нидерланды), Frisolac (Нидерланды), Humana Expert (Германия), Nestogen (Россия), «Nutricia Малютка» (Россия), Nutrilon Premium (Ирландия), Similac (Дания) — выявлено несоответствие требованиям технического регламента по содержанию витамина С.

Также в смесях Nutrilon Premium (Ирландия) и «MD мил SP Козочка 1» (Испания) недостаточное количество линолевой кислоты. В продукции торговой марки Frisolac (Нидерланды) содержание кальция и магния ниже установленных техническим регламентом норм.

Ранее производители детского питания, безалкогольных напитков и соков попросили премьер-министра Дмитрия Медведева исключить их продукцию из списка товаров, подлежащих маркировке, поскольку это приведет к росту цен.

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