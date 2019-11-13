Wildberries отказалась считать себя виновной в споре с ПФР

Крупнейший российский онлайн-ретейлер России компания Wildberries отказалась считать себя виновной в споре с Пенсионным фондом России (ПФР), который подал на нее в суд за не предоставленную вовремя отчетность. Комментарий компании имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Главное управление Пенсионного фонда России номер восемь по Москве и Московской области требует заплатить штраф в размере 10,6 миллиона рублей. Причиной называется опоздание с отчетом по форме СЗВ-М за декабрь 2018 года. Эту форму следует подавать каждый месяц не позднее 15 числа следующего за ним месяца.

Исковое заявление к ООО «Вайлдберриз» зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы и Московской области 6 ноября. Собеседование со сторонами спора и предварительное судебное заседание намечено на 25 ноября.

Пресс-служба Wildberries уточнила, что компания предоставила отчетность в положенные сроки, а ее позицию подтверждается письмом от 27 сентября вышестоящей инстанции — отделения ПФР РФ по Москве и Московской области.

В письме говорится, что отчетность компания предоставила 10 января 2019 года, но территориальный орган ПФР ее не принял. Спустя неделю, 17 января, в адрес страхователя поступило уведомление об устранении ошибок. После этого, 23 января, страхователь ООО «Вайлдберриз» предоставил корректные сведения. Это произошло в полагающиеся по закону пять рабочих дней. Отчет после дополнительных правок был принят на следующий день. Поэтому, отмечается в документе, санкции в отношении компании следует отменить.

Wildberries работает на российском рынке 15 лет. Также компания представлена в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Каждый день в магазине оформляют более полумиллиона заказов. В прошлом году оборот ретейлера достиг 118,7 миллиарда рублей. В первом полугодии 2019 года — 85 миллиардов. Основатель и глава Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в миллиард долларов занимает второе место среди богатейших женщин России.

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