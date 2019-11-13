Украина запротестовала из-за приговора в России террористам

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против решения российского суда, осудившего шесть крымчан по делу об участии в деятельности террористической организации. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Украинский МИД считает, что обвинение против участников ячейки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России) является «полностью сфабрикованным». «На политическую мотивированность решения указывает тот факт, что суд проигнорировал отсутствие доказательной базы и поддержал запрос стороны обвинения», — говорится в сообщении.

При этом Киев призвал международную общественность осудить приговор и усилить давление на Москву «с целью вынудить ее прекратить нарушения прав человека в Крыму».

12 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил Муслима Алиева на 19 лет лишения свободы, Инвер Бекиров был приговорен к 18 годам заключения, Эмир-Усейн Куку получил 12 лет, Вадим Сирук — 12 лет, Рефат Алимов — 8 лет и Арсен Джеппаров — 7 лет.

Все они были признаны виновными по делу об участии в деятельности ялтинской ячейки «Хизб ут-Тахрир» и будут отбывать наказание в колонии строго режима. Осужденные были задержаны в феврале-апреле 2016 года. В суде они отрицали свою вину.

28 июня МИД Украины выразил протест относительно приговора российского суда пятерым крымским татарам, осужденным за организацию террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе. Тогда Киев обвинил Россию в применении антитеррористического законодательства «для прикрытия политических репрессий против представителей крымско-татарского народа».

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