Депутата от партии Зеленского обвинили в работе на Кремль, ФСБ, ЦРУ и «Газпром»

Исключенная из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход рассказала о давлении на нее за отказ голосовать согласно указанию руководства партии президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Скороход рассказала, что глава фракции в парламенте Давид Арахамия обвинял ее «во всех смертных грехах», называя «агентом Кремля, ФСБ, ЦРУ, "Газпрома"». По ее словам, этом было связано с тем, что она отказалась поддержать законопроект о выделении газотранспортной системы из структуры национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Материалы по теме Вся королевская рать Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?

Она отметила, что отказ поддержать законопроект связан с отстаиванием интересов государственной собственности «на трубу и газохранилища».

Ранее Скороход рассказала об угрозах от Арахамии после того, как она отказалась поддержать законопроект об открытии рынка земли. По словам депутата, ей также поступают телефонные звонки с угрозами от людей, которые представляются сотрудниками аппарата президентского офиса.

15 ноября Скороход и ее коллегу Антона Полякова исключили из фракции «Слуга народа» в Верховной Раде. Формальным основанием стали прогулы заседаний.

Ранее Скороход с трибуны Рады заявила о том, что готова покинуть фракцию в знак протеста против авторитарных методов руководства. Кроме того, она рассказала, что ее мужа задержали после того, как в среду, 13 ноября, она не проголосовала за закон об открытии рынка земли. Позже стало известно, что ее муж Алексей Алякин, являющийся гражданином России, задержан по подписанному заместителем генерального прокурора Украины Виталием Касько российскому запросу от 2017 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru