Мужа депутата партии Зеленского задержали на Украине по запросу России

Украинские правоохранительные органы задержали гражданского супруга депутата от партии «Слуга народа» Анны Скороход Алексея Алякина по запросу России. Об этом сообщил депутат от президентской фракции Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Задержание произошло по подписанному заместителем генерального прокурора Украины Виталием Касько российскому запросу от 2017 года. Бужанский добавил, что Алякин является гражданином России. При этом он заявил, что Генеральная прокуратура Украины «работает на Российскую Федерацию», не занимаясь уголовными делами, связанными с экс-президентом страны Петром Порошенко.

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О задержании Алякина ранее сообщила Скороход. Она утверждала, что действия украинских правоохранителей связаны с ее отказом голосовать за закон о создании рынка земли, который вызвал широкий общественный резонанс на Украине.

В то же время лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что будет инициировать исключение Скороход, «потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного ее решения», передает ТАСС. Кроме того, Скороход обвинили в лоббировании интересов «Газпрома» на Украине.

В начале октября сообщалось, что некоторые члены фракции «Слуги народа» в Верховной Раде недовольны политикой партии и возмущаются частью решений руководства. Первые разногласия начались при распределении должностей в комитетах. Из-за того, что все происходило в экстренном режиме, руководство партии, по словам депутатов, пообещало компенсировать недовольным «моральный ущерб».

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