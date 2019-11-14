Депутат от партии Зеленского заявила в Раде о преследованиях

Внутри фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины произошел новый конфликт с участием беременного депутата Анны Скороход. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

С трибуны Рады она заявила о том, что готова покинуть фракцию в знак протеста против авторитарных методов руководства. По словам Скороход, в партии президента Украины Владимира Зеленского ей фактически «закрывают рот» и преследуют ее мужа за ее позицию. Политик рассказала, что его задержали после того, как в среду, 13 ноября, она не проголосовала за закон об открытии рынка земли.

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При этом депутаты от «Слуги народа» не дали ей возможность высказаться с трибуны Рады. Свою очередь Скороход уступили парламентарии из партии «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь», чтобы депутат смогла рассказать о своем положении.

По словам Антона Полякова, избранного от президентской партии, обвинения Скороход справедливы. «То, что говорит Скороход, — частично правда. Офис президента действительно переходит все границы и дает указания [генеральному прокурору Украины Руслану] Рябошапке. А за вчерашнее голосование против земли [глава президентского офиса Андрей] Богдан лично обзванивал некоторых депутатов и угрожал исключением из фракции», — сказал Поляков.

В начале октября сообщалось, что некоторые члены фракции «Слуга народа» в Верховной Раде недовольны политикой партии и возмущаются частью решений руководства. Первые разногласия начались при распределении должностей в комитетах. Из-за того, что все происходило в экстренном режиме, руководство партии, по словам депутатов, пообещало компенсировать недовольным «моральный ущерб».

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