Исключенная из партии Зеленского депутат рассказала об угрозах от руководства

Исключенная из фракции «Слуги народа» депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход рассказала об угрозах от главы фракции в парламенте Давида Арахамии после того, как она отказалась поддержать законопроект об открытии рынка земли. Ее слова приводит «112 Украина».

«"Закрой рот", "Я тебе сказал не ставить правки", "Думай, что ты делаешь, иначе мы тебя размажем" — всякое такое. И это не только от [руководителя фракции] Давида [Арахамии]», — прокомментировала она свои беседы с главой фракции перед голосованием за законопроект о снятии моратория на продажу земли.

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Также Скороход рассказала, что ей поступают телефонные звонки с угрозами от людей, которые представляются сотрудниками аппарата президентского офиса. «Мне периодически звонили, представлялись из аппарата и говорили, что я не так голосую и подумать над своими действиями. Меня [глава офиса] Богдан не приглашал. У меня тысяча и одно сообщение, в том числе с угрозами», — заявила парламентарий.

15 ноября Скороход и ее коллегу Антона Полякова исключили из фракции «Слуги народа» в Верховной Раде. Формальным основанием стали прогулы заседаний.

Ранее Скороход с трибуны Рады заявила о том, что готова покинуть фракцию в знак протеста против авторитарных методов руководства. Кроме того, она рассказала, что ее мужа задержали после того, как в среду, 13 ноября, она не проголосовала за закон об открытии рынка земли. Позже стало известно, что ее муж, Алексей Алякин, задержан по подписанному заместителем генерального прокурора Украины Виталием Касько российскому запросу от 2017 года и является гражданином России.

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