Заявившую о преследованиях депутата исключили из фракции Зеленского

Депутатов Верховной Рады Украины Анну Скороход и Антона Полякова исключили из парламентской фракции «Слуга народа». Об этом сообщает «112 Украина».

«Это просто политическая расправа, привет нашему Андрею Йосиповичу (глава офиса президента Андрей Богдан — прим. «Ленты.ру»). Что ж, хорошо, спасибо», — прокомментировал ситуацию Поляков.

По словам Полякова, формальным основанием для исключения стали прогулы голосований, однако он заявил, что «далеко не первый» в этом списке.

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Ранее Скороход и Поляков выступили с публичной критикой руководства «Слуги народа». В частности, Скороход с трибуны Рады заявила о том, что готова покинуть фракцию в знак протеста против авторитарных методов руководства. По словам Скороход, в партии президента Украины Владимира Зеленского ей фактически «закрывают рот» и преследуют ее мужа за ее позицию. Поляков подтвердил ее слова и рассказал, как перед голосованиями глава президентского офиса Андрей Богдан обзванивал депутатов и угрожал исключением из партии.

Кроме того, Скороход рассказала, что его задержали после того, как в среду, 13 ноября, она не проголосовала за закон об открытии рынка земли. Позже стало известно, что ее муж, Алексей Алякин, задержан по подписанному заместителем генерального прокурора Украины Виталием Касько российскому запросу от 2017 года и является гражданином России.

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