Украинский адмирал возмутился российским «Калибрам» в Черном море

Российские корабли и подводные лодки в Черном море оснащены ракетными комплексами «Калибр», что является одним из проявлений агрессии по отношению к Украине. Об этом заявил командующий Военно-морских сил (ВМС) Украины адмирал Игорь Воронченко, сообщается на сайте украинского Министерства обороны.

По подсчетам Воронченко, суммарный залп ракет, находящихся на вооружении Черноморского флота, составляет 72 единицы. К концу следующего года он повысится до 168 ракет, заявил адмирал. Кроме того, усилена и система противоракетной обороны в Крыму, где на вооружении стоят зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», а истребители и бомбардировщики пополнили авиационный парк.

Ранее Воронченко обратил внимание, что количество российских военных кораблей в Черном море за последние пять лет увеличилось. Кроме того, он заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе во время учений, прошедших этим летом.

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