Россияне дали советы себе из прошлого

Если бы у россиян была возможность вернуться назад и встретиться с самими собой, большинство посоветовали бы себе учиться и быть решительнее. Это следует из результатов исследования портала по поиску работы Superjob, передает ТАСС.

На втором месте у 30-летних участников опроса совет «Все правильно делаешь, продолжай», на третьем – призыв сменить профессию. Однако те, кому 40 и 50 лет, посоветовали бы себе десять лет назад быть решительнее и не бояться.

Опрос проводился с 10 по 14 октября 2019 года среди респондентов в возрасте 30, 40 и 50 лет. Выборка составляет 300 человек в каждой возрастной группе.

Ранее сообщалось, что подавляющее число россиян не работают в профессии, о которой мечтали в детстве. Детская мечта и реальность в части трудоустройства полностью совпали у пяти процентов опрошенных, 17 процентов заявили о частичном совпадении. Для 77 процентов респондентов мечта так и осталась мечтой. Причинами этого респонденты назвали изменение взглядов, недостаточно приложенные усилия или сложность устроиться на такую работу без опыта.

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