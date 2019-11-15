Чеченские чиновники попросились работать из дома

В Чечне разработали проект закона о введении дистанционной формы работы для государственных служащих, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Как отметил министр экономического, территориального развития и торговли региона Ибрагим Идрисов, закон позволит взять на работу жителей из отдаленных сел и специалистов, которые проживают за пределами республики.

Перечень должностей определят сами государственные органы в зависимости от потребностей. Помимо повышения привлекательности госслужбы, уверен Идрисов, дистанционная работа снизит затраты на обеспечение деятельности. В том числе удастся обойтись без компенсации транспортных и иных расходов.

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Ранее в ноябре глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников активизировать работу по привлечению в республику инвестиций. Он пригрозил «жесткими кадровыми решениями» тем, кто не справится с поставленной задачей.

Это произошло на фоне того, что в конце октября Счетная палата России назвала неэффективными меры господдержки регионов Северного Кавказа. В ведомстве констатировали, что из запланированных 27 инвестиционных проектов выполнены девять. Всего в СКФО создано 577 рабочих мест, что не сильно сказалось на экономической ситуации в регионе, а объем привлеченных инвестиций не превышал трети от запланированного. Министерство по развитию Северного Кавказа не согласилось с выводами Счетной палаты, отметив, что речь идет не о провале планов по развитию, а о переносе сроков.

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