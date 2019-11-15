Образовательные практики подмосковных педагогов отметили наградами

Образовательные практики педагогов из подмосковного технопарка «Изобретариум» вошли в число лучших в России, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в пятницу, 15 ноября.

Преподаватели «Изобретариума» вошли в финал всероссийского конкурса образовательных практик для национальной технологической инициативы (НТИ) в Санкт-Петербурге.

«Это очень высокий результат команды Московской области, который доказывает высокий уровень развития детского инженерного образования у нас в регионе», — отметил Хромов.

По его словам, методика подмосковных специалистов будет рекомендована для тиражирования по всей стране.

В частности, наградами были отмечены проекты в области создания игр в среде Unreal Engine 4», космической инженерии и робототехники.

В августе 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с министром культуры России Владимиром Мединским посетили технопарк в Королеве. Глава региона высоко оценил разработки юных конструкторов. По его словам, формат обучения в технопарках очень эффективен.