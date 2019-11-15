Назван способ предотвратить опасные болезни и продлить жизнь

Международная группа ученых выяснила, что бактерии в составе кишечной микрофлоры способны улучшать здоровье человека и продлевать жизнь. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе экспериментов молодым мышам, живущим всего шесть недель, пересаживались микроорганизмы из кишечника старых грызунов возрастом 24 месяца. Через восемь недель у животных усилился рост тканей кишечника и увеличилось количество новых нейронов в мозге. Нейрогенез оказался связан с выработкой бактериями короткоцепочечной жирной кислоты бутирата.

Бутират вырабатывается в процессе микробной ферментации пищевых волокон в нижней части кишечника и стимулирует выработку гормона, называемого FGF21. Последний играет важную роль в регулировании энергии и обмена веществ в организме. С возрастом производство бутирата сокращается.

Исследователи полагают, что бутират может оказывать восстановительный эффект на ткани, пострадавшие от инсульта, поврежденный позвоночник, а также ослабляет ускоренное старение и снижение когнитивных функций. Кроме того, он снижает риск воспаления кишечника и омолаживает ткани.

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