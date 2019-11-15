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Боровшегося с коррупцией российского полицейского поймали на взятке

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Майор антикоррупционного отдела столичной полиции по Юго-Западному административному округу был задержан за взятку. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотрудник полиции вымогал у бизнесмена крупную взятку — 500 тысяч рублей. В ходе операции управления собственной безопасности МВД на улице Петровка, неподалеку от здания столичного главка полиции, майора задержали при передаче ему части взятки в размере 200 тысяч рублей. Силовую поддержку операции обеспечивали сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Рысь».

Во время проведения следственных действий в отделе по Тверскому району спустя несколько часов после задержания майор попытался сбежать. Его задержали. Мужчине будут предъявлены обвинения во взяточничестве и попытке побега.

Ранее сообщалось, что начальник УФСИН по Ростовской области генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев и двое его заместителей были доставлены на беседу в региональное УФСБ по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. В служебных кабинетах руководителя и его заместителей прошли обыски в рамках расследования уголовного дела по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

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