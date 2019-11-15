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Украина отреагировала на слова Путина об угрозе остановки транзита газа

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Андрей Коболев

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что выступление президента России Владимира Путина, касающееся обновления украинского энергетического законодательства в соответствии с европейским, «фактически корректно». Об этом он написал в Facebook

По его словам, Украина действительно обновит энергетическое законодательство в соответствии с европейским. «И я очень надеюсь, что украинский парламент сегодня сможет разблокировать подписание уже принятого законопроекта 2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа"», — подчеркнул Коболев.

Глава «Нафтогаза» отметил, что украинская госкомпания не подавала новых исков против «Газпрома». «Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас «Газпромом». Защищаемся успешно сейчас и в дальнейшем будем добросовестно отстаивать интересы украинского государства», — резюмировал он.

14 ноября Владимир Путин заявил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25 процентов при условии прямых поставок. Однако если Киев не успеет уладить вопрос до истечения договора о транзите с Россией, то существует риск прекращения поставок, подчеркнул он. Глава государства также назвал абсурдной ситуацию с очередным иском «Нафтогаза» и подчеркнул, что такой шаг обостряет ситуацию.

Соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину действует до 31 декабря 2019 года. Для возобновления контракта российская сторона требует от Киева отказаться от судебных претензий, однако украинская сторона не планирует отказываться от выигранных дел. Кроме того, «Нафтогаз» начал готовить новый иск к «Газпрому».

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Предыстория: Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
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