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Россиянин спас унесенного приливом пьяного индийца

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Российский путешественник помог спасти утопающего пьяного туриста в индийском штате Гоа. Об этом пишет The Times of India.

Инцидент произошел в среду, 13 ноября, на пляже в городе Кандолим. 30-летний житель Нагпура в нетрезвом состоянии уснул на берегу Аравийского моря и не заметил, как из-за прилива начала прибывать вода.

Спустя некоторое время плавающего в волнах мужчину с пляжа заметили сотрудники местной строительной компании. По информации издания, вытащить из воды утопающего помог турист из России. Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему первую помощь.

22 апреля отдыхающий из Краснодара спас ребенка, которого во время прогулки волной смыло с пирса в море. Проходящий мимо 33-летний Станислав Павлов, приехавший в Сочи на выходные с женой и годовалой дочерью, заметил, что ребенок упал в воду, и бросился на помощь.

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