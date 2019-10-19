Россиянин спас кошку от избивавших ее палками детей

В Екатеринбурге прохожий спас кошку от толпы детей, которая избивала ее палками. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на приют для травмированных животных «Клякса».

Мужчина сразу же отвез животное в приют. Ветеринары отметили, что оно напоминает «мешочек с костями» и диагностировали множественные переломы таза, нижней трети плечевой кости и и другие повреждения. Сейчас кошка находится на противошоковой терапии.

Приют проводит сбор средств на лечение, его стоимость составит как минимум 20 тысяч рублей. Также сотрудники готовят заявление в полицию.

30 сентября сообщалось, что в Перми зоозащитники спасли жизнь раненому котенку, доставив его в ветеринарную клинику. Неизвестные девять раз выстрелили в животное из пневматического оружия. Две пули серьезно повредили ему позвоночник, из-за чего отказали задние лапы.

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