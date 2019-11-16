Во время футбольного матча в США открыли стрельбу

В штате Нью-Джерси время матча по американскому футболу между командами средних школ Плезентвиля и Кэмдена на трибунах началась стрельба. Об этом сообщает NJ.com.

В ходе инцидента пострадали два человека: взрослый мужчина и мальчик. Оба пострадавших доставлены в больницу. Окружной прокурор Дэймон Тайнер заявил, что не знает, угрожает ли что-то жизни раненых, однако назвал их повреждения серьезными.

Пользователь Twitter Mike Nik поделился роликом, где видно, как зрители и футболисты обратились в бегство, услышав выстрелы. Игра была приостановлена в третьей четверти. Команда Кэмдена вела со счетом 6:0.

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