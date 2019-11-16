В Испании прекратили продажу книги историка-расчленителя Соколова

Испанское издательство Desperta Ferro удалило из своего каталога книгу доцента СПбГУ Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщил соучредитель издательства, историк Хавьер Гомес в беседе с РИА Новости.

Речь идет о книге «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа: 1799—1805 годы». По словам Гомеса, после того, как СМИ распространили новость об убийстве Ещенко, спрос на издание вырос, но, несмотря на это, было принято решение снять книгу с продажи. «Мы не хотим делать бизнес на трагедии. В этой ситуации должен превалировать человеческий фактор, а не какие-либо другие основания», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что некоторые магазины вернули издательству непроданные экземпляры.

Гомес добавил, что многими специалистами было раскритиковано это решение. По их мнению, преступление, в котором обвиняется Соколов, не отменяет «научной ценности его произведений».

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Книга «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа: 1799—1805 годы» была написана в 2006 году. В ней говорится о первой войне Наполеона Бонапарта против коалиции государств, возглавляемых Российской империей. Книга была переведена на французский, польский и испанский языки.

Ранее сообщалось о том, что посольство Франции в России сообщило в свое внешнеполитическое ведомство о деле Соколова. Это было сделано для решения вопроса о лишении его ордена Почетного легиона — одной из высших наград Франции. Принадлежность к ордену считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг перед страной.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

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