Франция захотела отобрать высшую награду у историка-расчленителя Соколова

Посольство Франции в России сообщило в свое министерство иностранных дел о деле доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Это сделано для решения вопроса о лишении его ордена Почетного легиона, передает РИА Новости.

Дипломатическое ведомство попросило МИД Франции донести информацию до канцелярии ордена. Там раньше утверждали, что непосредственно само решение может принять только президент Эмманюэль Макрон.

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Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Мужчину в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Это одна из высших наград Франции. Принадлежность к ордену считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг перед страной. В разное время кавалерами ордена становились деятели культуры из разных стран: например, режиссер Такеши Китано, писательница Джоан Роулинг, актер Деннис Хоппер.

Соколов — крупнейший специалист по наполеоновской Франции в России и кавалер ордена Почетного легиона, который он получил в 2003 году.

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