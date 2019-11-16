Похищение главы крупнейшего украинского банка оказалось спецоперацией СБУ

Глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко задержан Службой безопасности Украины (СБУ), а не похищен, вопреки сообщениям СМИ. Об этом сообщила у себя на странице в Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

«Никакого похищения одного из членов правления АО «Укрэксимбанк» не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины», — говорится в ее сообщении.

Гитлянская отметила, что задержание происходило в рамках украинского законодательства. Сейчас Гриценко, по ее словам, находится в изоляторе временного содержания, а его делом занимается Генеральная прокуратура Украины. Она уточнила, что его подозревают в отмывании и присвоении средств, а также в создании преступной организации.

О том, что «похищенный» Гриценко на самом деле задержан правоохранительными органами, ранее сегодня сообщали украинские СМИ.

До этого украинский Пятый канал и телеканал «Прямой» одновременно сообщили о похищении Гриценко в Киеве. По их информации, банкира схватили неизвестные и увезли в черном автобусе.

Укрэксимбанк упоминался в публикации юриста Андрея Портнова, занимавшего пост советника главы государства при президентстве Виктора Януковича, на тему хищений, совершенных окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко. Портнов утверждает, что в июле 2014 года соратники Порошенко вывели за рубеж с помощью этого банка 34 миллиона гривен, предназначенных для армии.

Согласно классификации Нацбанка Украины за 2018 год, Укрэксимбанк, полностью принадлежащий государству, входит в тройку системно важных банков страны. Присвоение данного статуса означает, что банкротство организации может создать риски для финансовой системы государства.

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