Двое мужчин спасли женщину от насильника и надругались над ней с друзьями

В индийском городе Ноида женщину изнасиловали и избили пять мужчин за полкилометра от участка полиции. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

В среду, 13 ноября, около 20:30 по местному времени пожелавшая остаться неизвестной 21-летняя индианка отправилась на встречу со знакомым по имени Рави (Ravi), который пообещал ей помочь устроиться на работу. Индиец отвез ее в парк и попытался изнасиловать. Крики женщины услышали двое мужчин, они остановили Рави и избили его.

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После того как мужчина сбежал, двое индийцев, идентифицированные полицией как Гудду (Guddu) и Шаму (Shamu), сами надругались над жертвой. Они позвали троих своих друзей, и те тоже по очереди изнасиловали индианку, а затем избили ее.

Когда преступники ушли, женщине удалось самой добраться до полицейского участка и рассказать о случившемся. Ее немедленно доставили в больницу. Врачи утверждают, что ее жизни ничего не угрожает, однако она находится в состоянии шока.

Полицейским удалось арестовать по обвинению в изнасиловании троих друзей Гудду и Шаму, их самих найти пока не удалось. Рави также был взят под стражу за попытку изнасилования.

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