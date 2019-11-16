Раскрыта польза однополых браков

В Дании и Швеции снизился уровень самоубийств среди лиц, состоящих в гомосексуальных отношениях, после легализации однополых браков. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Датского научно-исследовательского института по предотвращению самоубийств и Стокгольмского университета.

Исследователи сравнили число суицидов среди гомо- и гетеросексуалов в периоды с 1989 по 2002 год и с 2003 по 2016 год и пришли к выводу, что представители сексуальных меньшинств стали сводить счеты с жизнью на 46 процентов реже. В то время как число самоубийств среди людей, состоящих в гетеросексуальных отношениях, снизилось всего на 28 процентов.

Материалы по теме Гены решают Почему мужчины рождаются геями

В исследовании приняли участие 28 тысяч человек, состоящих в однополых отношениях. За ними наблюдали в течение 11 лет.

Ведущий исследователь Аннет Эрлангсен (Annette Erlangsen) предположила, что законы о правах геев и лесбиянок и легализация однополых браков снижают чувство социальной стигматизации у гомосексуалов и спасают их от самоубийств. Тем не менее она отметила, что состоящие в однополых браках и гражданских партнерствах люди все еще в два раза чаще прибегают к суициду, чем гетеросексуальные супруги.

Дания стала первой страной в мире, разрешившей гражданские партнерства для гомосексуалов в 1989 году, в Швеции аналогичный закон приняли в 1995 году. Однополые браки легализовали в 2009 году в Швеции и в 2012 году в Дании.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!