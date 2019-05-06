В Брунее передумали казнить за однополый секс

Смертная казнь за однополый секс, измены и изнасилования не будет применяться по новому законодательству Брунея. Об этом в телевизионном выступлении заявил брунейский султан Хассанал Болкиах, сообщает Reuters.

«По поводу новых законов возникло много вопросов и неверных интерпретаций», — сказал правитель. Он пояснил, что, несмотря на присутствие в своде законов таких наказаний, казнить никого не будут — мораторий на смертную казнь, действующий в стране более 20 лет, останется в силе.

Султан подчеркнул, что меры задумывались скорее для предупреждения таких преступлений, а мировое сообщество поняло их неправильно. Отмечается, что его выступление опубликовали с переводом на английский язык, чего обычно не делается. По информации CNN, он также пообещал ратифицировать Конвенцию ООН против пыток.

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Несмотря на отказ от казней, запреты останутся в новом своде законов, призванном объединить основной закон страны с нормами шариата.

Речь султана стала реакцией на возмущение мировой общественности. В апреле этого года Европарламент принял резолюцию против шариатского законодательства в стране. Депутаты призвали ЕС рассмотреть вопрос о заморозке брунейских активов и запрете на выдачу виз в Бруней, а также внести в черный список девять отелей, принадлежащих его властям. К осуждению политики султаната присоединились знаменитости, в том числе актер Джордж Клуни и композитор и музыкант Элтон Джон.

Султанат Бруней-Даруссалам — государство в Юго-Восточной Азии, главной религией которого является ислам. Мусульманские законы в стране намного строже, чем в соседних Малайзии и Индонезии.

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