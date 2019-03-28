В Брунее будут насмерть забивать камнями за супружескую измену и однополый секс

В Брунее супружеская измена и гомосексуальные половые отношения будут караться забиванием камнями насмерть. Об этом сообщает South China Morning Post.

Нововведения в султанате также предусматривают ампутацию правой кисти за воровство, совершенное впервые. За повторное нарушение закона вору будет грозить потеря левой ноги.

Отмечается, что в мусульманской стране гомосексуализм уже объявлен нелегальным, однако противоречивый закон о смертной казни за нарушение не принимали в течение нескольких лет. Впервые о введении новых наказаний заговорили еще в 2013 году, однако тогда законотворцы отложили их принятие из-за критики и продолжили прорабатывать детали.

Как пояснили в Министерстве по делам религий Брунея, 3 апреля о введении новых шариатских законов должен объявить султан Хассанал Болкиах. Только после этого будет понятно, когда новые правила вступят в силу.

Правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International осудили новый закон. В HRW заявили, что он понизит престиж государства в глазах иностранных инвесторов и туристов.

Султанат Бруней-Даруссалам — государство в Юго-Восточной Азии, главной религией которого является ислам. Мусульманские законы в стране намного строже, чем в соседних Малайзии и Индонезии.

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