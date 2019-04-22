В Брунее пообещали редко наказывать геев забиванием камнями

Власти Брунея обратились к Европарламенту по вопросу наказаний в виде забивания насмерть камнями за супружескую измену и однополый секс и пообещали, что такой приговор будет выноситься редко, так как в качестве свидетелей должны выступать «не менее двух человек с высоким моральным статусом и благочестием». Об этом сообщает The Guardian.

Говоря о телесных наказаниях, представители государства отметили, что они будут применяться только лицами того же пола, что и осужденные. «Преступник должен быть одет, порка должна быть с умеренной силой, не должна приводить к разрыву кожи или переломам костей и не должна наноситься на лицо, голову, живот и грудь», — говорится в обращении.

Власти Брунея призвали ЕС «уважать и понимать» стремление страны сохранить свои традиционные ценности.

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О новых шариатских законах, которые предусматривают также ампутацию правой кисти за воровство, султан Хассанал Болкиах объявил 3 апреля. Резолюция, принятая Европейским парламентом, осудила вступление в силу Шариатского уголовного кодекса и призвала власти Брунея немедленно отменить его. Законодатели призвали ЕС рассмотреть вопрос о замораживании активов и запрете на выдачу виз в страну Юго-Восточной Азии, а также внести в черный список девять отелей, подконтрольных властям Брунея. В стране считают, что протест вызван неправильным представлением о новых законах.

Гомосексуализм был незаконным в Брунее с тех пор, как страна отошла от британского правления в 1984 году, раньше за это наказывали тюремным заключением.

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