Охранник колледжа в Благовещенске оказался судим за особо тяжкое преступление

Сотрудник ЧОП «Сириус-А» Олег Ермолов, охранявший колледж в Благовещенске, где ранее студент обстрелял сокурсников, оказался ранее судим. Об этом сообщает ТАСС.

Данный факт вскрылся во время заседания в Благовещенском городском суде, в ходе которого в отношении Ермолова решался вопрос о дальнейшей мере пресечения. Отвечая на соответствующий вопрос судьи, тот подтвердил, что имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление.

Охранник свою вину не признал. Он рассказал, что во время инцидента действовал по инструкции — «вызвал МЧС, к людям вышел, отправил за угол, охранял вход, потом позвонил директору и сообщил» о ЧП.

В итоге суд отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Ермолову. Судья согласился с доводами прокурора о том, что следствие собрало недостаточно материалов для заключения обвиняемого под стражу.

Ермолова обвиняют по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По версии следствия, он допустил в здание колледжа 19-летнего учащегося, который пронес охотничье ружье и устроил стрельбу. Кроме того, по информации Следственного комитета РФ, у мужчины не было разрешения на охранную деятельность.

19-летний Даниил Засорин пришел в колледж утром 14 ноября с помповым ружьем Иж-81, спрятанным под верхней одеждой. Он зашел в аудиторию и открыл огонь по одногруппникам. В результате один человек погиб, трое получили ранения. В ходе перестрелки с полицейскими Засорин был ранен и, скрывшись в одной из аудиторий, стрелок совершил самоубийство. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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