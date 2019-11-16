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Российский военный беспилотник срубил сосну

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Беспилотный летательный аппарат «Орион» упал в ходе испытательного полета в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.

По его словам, возможно, на беспилотник мог повлиять боковой ветер.

ЧП произошло в поселке Листвянка на расстоянии примерно 70 метров от многоквартирного жилого дома. Никто не пострадал. RZN.info пишет, что при падении «Орион» срубил «половину растущей в огороде сосны». «Крушение произошло на перекрестке двух тропинок, где часто гуляют местные жители. Чудом никто не погиб», — рассказал изданию очевидец.

Как сообщал ТАСС 1 ноября, «Орион» поступил в ВКС России на опытно-войсковую эксплуатацию. Ранее эти аппараты тестировались в Сирии, также опытный образец Ориона был замечен в 2015 году на рязанском аэродроме Протасово.

«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета).

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