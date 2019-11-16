Президент Сербии попал в больницу

Президент Сербии Александр Вучич попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральный секретариат главы государства.

Вучича госпитализировали вечером в пятницу, 15 ноября. Его положили в отделение кардиологии Военно-медицинской академии.

Администрация президента сообщила о госпитализации сербского лидера утром в субботу, 16 ноября. Диагноз Вучича не уточняется, в заявлении ведомства сказано, что его приняли на лечение из-за «кардиоваскулярных проблем». Других подробностей не приводится.

Александр Вучич занимает пост президента Сербии с начала лета 2017 года. С апреля 2014 года по 31 мая 2017 года он исполнял обязанности премьер-министра страны. Ранее он занимал должность министра информации и обороны Сербии.

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