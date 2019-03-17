Протестующие сербы решили запереть президента во дворце

В Белграде протестующие пытаются образовать живое кольцо вокруг резиденции президента Сербии Александара Вучича, чтобы не дать ему покинуть резиденцию. Как сообщает ТАСС, около здания находятся около тысячи человек, вдоль стен дворца выставили бойцов спецназа.

Активисты выкрикивают лозунги об отставке Вучича и правительства, а также призывают главу государства выйти и обратиться к народу.

Как уточняет радиостанция «Говорит Москва», обстановка у дворца остается напряженной:перекрыто движение автомобилей и отключен уличный Wi-Fi.

Ранее в воскресенье, 17 марта, представители оппозиции захватили здание телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии» (RTS). Поводом для этого стало нежелание приглашать лидеров оппозиции на политические шоу. Вскоре демонстрантов вывели из здания, и эфир удалось возобновить.

Комментируя случившееся Вучич заявил, что протестующие пошли на захват телецентра, потому что лидеры оппозиции потеряли поддержку населения и пошли на крайние меры.

Протесты в Сербии против действующего президента Александра Вучича продолжаются с декабря прошлого года.

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