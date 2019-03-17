Президент Сербии вырвался из окружения и пожелал протестующим всего наилучшего

Президент Сербии Александр Вучич покинул здание своей резиденции «Андричев венац» в центре Белграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подошел к служебному автомобилю под свист и оскорбительные выкрики из толпы, помахал представителям оппозиции рукой, пожелал «всего наилучшего», после чего уехал.

Ранее протестующие решили запереть президента во дворце. Они встали живым кольцом вокруг резиденции, чтобы не дать ему покинуть здание, и потребовали от Вучича выйти и обратиться к народу.

В ночь на 17 марта представители оппозиции с бензопилами захватили здание телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии» (RTS). Поводом для этого стало нежелание приглашать лидеров оппозиции на политические шоу. Вскоре демонстрантов вывели из здания, и эфир удалось возобновить.

Протесты в Сербии против Вучича продолжаются с декабря прошлого года.

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