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Раскрыта просьба Шумахера

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Михаэль Шумахер

Супруга немецкого гонщика Михаэля Шумахера Коринна заявила, что информация о здоровье спортсмена не раскрывается по желанию его самого. Ее слова приводит The Sun.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь Михаэлю. Поймите, мы держим его состояние в секрете по его же просьбе», — заявила она. Супруга спортсмена подчеркнула, что рядом с Шумахером находятся его дети — сын Мик и дочь Джина-Мари.

13 ноября менеджер Шумахера Вилли Вебер заявил, что жена гонщика не позволяет ему встретиться с подопечным. «Она боится, что я узнаю правду и предам ее огласке», — заявил он.

В сентябре сообщалось, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечалось, что спортсмену предстояла экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.

Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому.

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