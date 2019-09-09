Шумахера тайно госпитализировали

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер перевезен из Швейцарии в одну из парижских клиник. Об этом сообщает Parisien.

По информации издания, Шумахера доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Отмечается, что при транспортировке лицо и тело спортсмена были закрыты. Гонщика сопровождал хирург-кардиолог, специалист по лечению сердечной недостаточности Филипп Менаше.

В декабре 2018-го таблоид Daily Mail сообщил, что состояние немца значительно улучшилось. По данным британских журналистов, он дышит самостоятельно.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль восстанавливался на собственной вилле на берегу Женевского озера.

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