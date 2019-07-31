Друг Шумахера повидал спортсмена и рассказал о его состоянии

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер демонстрирует заметный прогресс в процессе восстановления от черепно-мозговой травмы. Слова друга семьи немецкого пилота приводит Mirror со ссылкой на Radio Monte-Carlo.

Тодт поведал, что смотрел с Шумахером гонку в рамках «Формулы-1» в его доме в Швейцарии. «Михаэль в хороших руках, за ним хорошо присматривают. Он не сдается и продолжает сражаться», — заявил он. При этом Тодт отметил, что их с Шумахером дружба никогда не будет прежней, потому что между ними не может быть такой коммуникации, как раньше.

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В июне бывший генеральный промоутер и управляющий директор «Формулы-1» Берни Экклстоун, говоря о здоровье Шумахера, заявил: «Пока Шумахер не с нами. Но когда ему станет лучше, он ответит на все наши вопросы». Также в декабре 2018-го таблоид Daily Mail сообщил, что состояние немца значительно улучшилось.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль восстанавливается на собственной вилле на берегу Женевского озера.

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